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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695247/احتفاء-نيابى-بعمال-مصر-رئيس-البرلمان-هم-خير-زاد-للوطن-وحملة-مشاعل-العمل-والتعمير-عبد-الرازق-هم-الأوفياءممثل-الأغلبية-العمال-هم-ذخر-هذه-الأمة-وكنزها-الثمين

في عام 1889، أَعلن مؤتمر الأحزاب الاشتراكية العالمية الذي عُقد في باريس تأييده لمطالب حركة العمال في الولايات المتحدة الأمريكية التي نادت بتحديد وقت العمل بثماني ساعات. واختار المؤتمر أول مايو 1890 لتنظيم مظاهرات تأييداً لهذا القرار، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأول من مايو عيدا للعمال في كثير من دول العالم، ويعتبر عيد العمال من الأعياد الأكثر انتشارا في العالم، حيث يتم الاحتفال به في 130 دولة تقريبا، وهو عطلة رسمية في معظم دول العالم.

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مصر من الدولة التى تحتفى بهذا العيد ويعد عطلة رسمية، وهذا العام يختلف كثيرًا عن أن أعوام سابقه خاصة فى ضوء حرص الدولة المصرية على إصدار قانون العمل بعد الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، حيث قانون العمل ينظم وضع العمل بالقطاع الخاص والخدمة المدنية ينظم أوضاع العمال بالقطاع العام والحكومة.

المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب ، قال أن عمال مصر هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير والإنتاج وبأيديهم شيدت على أرض مصر مصانع وأقيمت مزارع وسدود وفرت لأرضها الخصبة أسباب الحياة، وذلك خلال برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال .

احتفاء نيابى بعمال مصر ..رئيس البرلمان: هم خير زاد للوطن وحملة مشاعل العمل والتعمير ..عبد الرازق: هم الأوفياء..ممثل الأغلبية: العمال هم ذخر هذه الأمة وكنزها الثمين

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ قال أيضا فى برقية تهنئة للرئيس السيسى بأن عمال مصر الاوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالامن والاستقرار والرخاء و الخير.

ممثل الأغلبية أشرف رشاد الشريف قال :"خالص تهانينا القلبية لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيدهم كل عام والعمال ذخر هذه الأمة وكنزها الثمين وحارسها المخلص الأمين على مسيرة العمل والإنتاج".فيما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة لسواعد مصر المخلصة بمناسبة عيد العمال، وأعربت التنسيقية عن شكرها لعمال مصر الذين كانوا ومازالوا حجر الأساس في قاطرة التنمية فخالص التحية والتقدير لكل من يرفع راية الإتقان في عمله.

تشريعيا ..مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق انتهى منذ أيام من مناقشة مشروع قانون العمل ومن المنتظر أن يرسله لمجلس النواب لبدء مناقشته أيضا متضمنا عدد من المكتسبات المختلفة منها إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

تضمنت أيضا حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وإعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات، و دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم، كما نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ويقضي القانون على المخاوف من «استمارة 6» والتى ظلت لسنوات طويلة بسبب القانون الحالي أداة للبطش فى يد صاحب العمل تجاه العمال.

تضمن قانون العمل أيضا حقوقا عديدة للمرأة العاملة: وشملت حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وكذلك خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.