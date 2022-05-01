رفع كفاءة الإنترنت فى 171 فندقا بشرم الشيخ والقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار القرار الوزارى الصادر فى فبراير الماضى والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكل أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها فى مدة أقصاها 6 أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذى يأتى تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقى المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأشار عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه المنشآت الفندقية تتضمن 35 منشأة فئات الخمس والأربع نجوم بالقاهرة، و16 منشأة فئات الخمس نجوم والأربع نجوم بالجيزة، بالإضافة إلى 120 منشأة بشرم الشيخ فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من توصيل الشبكات الخارجية "الألياف الضوئية" بـ 77 منشأة فندقية منها 24 منشأة بمحافظة القاهرة، و11 منشأة بمحافظة الجيزة، و42 منشأة بمدينة شرم الشيخ، كما تعاقدت 20 منشأة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ على سرعات الإنترنت المقررة، وتجرى متابعة بقية المنشآت.

ومن جانبه، أشار محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أنه تم البدء فى تدريب 22 مفتشا من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على البرنامج التدريبى الذى تم إعداده من قِبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدريبهم ومساعدتهم فى مراجعة مكونات الشبكة الداخلية بالفنادق وكذلك قياس كفاءة سرعات الإنترنت داخل الفنادق.

كما أضاف أنه جار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الألياف الضوئية للمنشآت الفندقية، كما تم التواصل مع الفنادق التى لم تتعاقد حتى الآن على رفع كفاءة سرعات الإنترنت المقررة لإلزامها بسرعة التعاقد، حيث أفادت الفنادق بأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى أن الإدارة تقوم بالتنبيه على فنادق المرحلة الأولى لسرعة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية فى ضوء المُهل المنصوص عليها فى القرار الوزارى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الخدمات المقدمة للسائحين بالمقصد السياحى المصرى والتى من بينها تلك المقدمة بالمنشآت الفندقية.