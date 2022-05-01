الإحصاء: توزيع 191 مليون نسخة من الصحف فى عام 2020

جدة - نرمين السيد - ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة الذى يوافق الثالث من مايو من كل عام، فأن عدد نسخ الصحف العامة الموزعة محلياً وخارجياً بلغ 191.242 مليون نسخة عام 2020.





وأشار جهاز الإحصاء، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن عدد الصحف العامة يبلغ 59 صحيفة عام 2020، وبلغ عدد الدوريات (وهى الموضوعات ذات الطابع العام أو المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكومى / العام / الأعمال العام التى تصدر محلياً) 45 دورية.

وأضاف أن عدد الدوريات التى يصدرها القطاع الخاص محليا بلغ 71 دورية، بينما الموزعة خارجيا 20 دورية لعام 2020.

يذكر أن اليوم العالمى لحرية الصحافة الذى يوافق 3 مايو من كل عام أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتأكيد على الالتزام الدولى بقيم حرية الرأى والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل فى بيئة مهنية صالحة، وذلك للحصول على معلومات مُثبَتة وموثوق بها ونشرها عن طريق التصدى للمعلومات الخاطئة.

ويوافق هذا اليوم الذكرى الـ31 لإعلان ويندهوك، الذى حددت من خلاله مجموعة من الصحفيين الأفارقة المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.