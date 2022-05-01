الحرارة تصل 41.. طقس أول يوم العيد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وبشأن الظواهر الجوية، ذكر الخبراء أنه من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح) قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 19

الإسكندرية 33 17

وادى النطرون 34 18

طنطا 34 19

شبين الكوم 34 19

دمنهور 33 18

بلطيم 33 17

مطروح 32 17

السلوم 33 17

سيوة 35 18

بورسعيد 28 18

دمياط 28 18

الزقازيق 34 19

المنصورة 33 18

الاسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 29 17

رفح 29 17

رأس سدر 29 17

نخل 34 15

نويبع 31 20

طابا 29 19

كاترين 32 14

الطور 35 18

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 22

الفيوم 36 20

بنى سويف 38 20

المنيا 40 21

أسيوط 40 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 34 20

ابو رماد 33 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21