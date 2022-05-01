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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695238/علام-والرفاعي-والعطار-يدعمون-منتخب-الناشئات-بعد-مباراة-نيجيريا-تفاصيل

عقد جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للإتحاد ، جلسة مع لاعبات منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة والجهاز الفنى ، عقب مباراة نيجيريا مساء أمس السبت باستاد بتروسبورت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص جمال علام في كلمته، على الشد من أزر اللاعبات ، والتأكيد على استمرار دعم مجلس إدارة الاتحاد للكرة النسائية ، لاسيما وأن منتخب الناشئات يضم أكثر من لاعبة على مستوى عال ويحتجن للدعم والتطوير في المرحلة المقبلة.

وخسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة، أمام نظيره النيجيري بهدفين دون رد ، في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بالهند ، والتي أقيمت بينهما علي ملعب بتروسبورت، مساء أمس السبت.

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.

خرج محمد صلاح من ملعب اللقاء، وسط انهيار كبير، بعد اهدار ركلة الجزاء وخسارة بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

محمد صلاح يلمح بالإعتزال دولياً

وحرص وزير الشباب والرياضة، على دعم ومساندة المنتخب الوطني الأول بعد المباراة، في غرفة الملابس، والتي اشاد فيها بمجهود الفريق أمام بطل إفريقيا.

وقال محمد صلاح خلال كلمته في وجود وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، موجه كلماته لفريق المنتخب، وقال: "كان ليا الشرف اللعب مع الجيل الحالي في المنتخب"

وأضاف: "سواء كنت متواجد في المنتخب أو غير ذلك، بكرر كلامي تاني أنه كان ليا الشرف في اللعب مع الجيل الحالي".

وزير الرياضة يقطع حديث صلاح عن الظهور الأخير

وجاء حديث محمد صلاح بتعبيرات ندم وحسرة، والتي اشارت في تعبيراته أنه اللقاء الأخير أو التواجد الأخير، والتي جاءت بكلمات وداع وليس تشجيع.

وقطع وزير الشباب والرياضة حديث محمد صلاح عن فترته مع المنتخب، والتي تبين أنه يودع الفريق، كما يبين في الفيديو التي نشرته موقع وزارة الشباب والرياضة على قطع وحذف بعض الكلمات من حديث صلاح في النهاية.