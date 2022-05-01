انت الان تتابع تفاصيل خبر مي عز الدين لمخرج جزيرة غمام: «أشكرك على جمال روحك وشغلك» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695236/مي-عز-الدين-لمخرج-جزيرة-غمام-أشكرك-على-جمال-روحك-وشغلك

وجهت الفنانة مى عز الدين رسالة شكر للمخرج حسين المنباوى بعد مشاركتها فى مسلسل «جزيرة غمام» الذي تعرض آخر حلقاته مساء اليوم.

دوت الخليج يرصد رسالة مي عز الدين لمخرج جزيرة غمام.

مي عز الدين ومخرج جزيرة غمام

نشرت مي صورة تجمعها بالمخرج عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "أنت مخرج أنا حبيته أوي وعايزة أشكرك على جمال روحك وشغلك، في مشاهد كتير في المسلسل ده مكتوبة حلو أوي ومتمثلة حلو أوي، بس كانت عايزة رؤية مخرج علشان تتنفذ مظبوط وتعلى كمان بإخراجها".

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.

هذا ويعد مسلسل جزيرة الغمام التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2»، ورصد مسلسل «القاهرة كابول» المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.