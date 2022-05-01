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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695233/مصرع-عامل-وإصابة-2-آخرين-في-حادث-تروسيكل-بسوهاج

لقي عامل مصرعه وإصابة شخصين آخرين إلي مستشفي سوهاج العام وعلي الفور تم نقلهم للمستشفى.

دوت الخليج تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز طهطا يفيد بوصول “رمضان،ع”26 سنة جثة هامدة إدعاء حادث تروسيكل ، “كريم ،م”22 سنة عامل مصاباً اشتباه كسر بالعظام الجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم ، “مؤمن،أ” 35 سنة عامل مصاباً ” سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ” وجميعهم يقيمون دائرة مركز جهينة . أثناء قيادته راجة النارية تروسيكل وقال احد المصابين قرر بأنه أثناء قيادته دراجة النارية تروسيكل وبرفقته المتوفي والمصاب وحال سيرهم بطريق السلخانه دائرة القسم، أختل مقود القياده بيده مما أدي لإنقلابه علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ووفاة المذكور ونفي الشبهه الجنائية .

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