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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695232/الفقي--المحافظة-اتخذت-كافة-الإجراءات-والتدابير-لاستقبال-عيد-الفطر-المبارك

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن المحافظة قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، والعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين خلال أيام إجازة العيد، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالمتابعة المستمرة والنزول إلى الشارع وتفعيل غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة .

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وأصدر " الفقي " توجيهاته لجميع القيادات التنفيذية باستمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حتى عيد الأضحى المبارك، والمتابعة المستمرة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة بنطاق المحافظة، وضمان منع حدوث أية زيادات بالأجرة المقررة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك .

المتابعة المستمرة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد .