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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695226/بصورة-من-كواليس-بطلوع-الروح-أحمد-السعدني-يهنئ-الجمهور-بعيد-الفطر-المبارك

حرص الفنان أحمد السعدني على تهنئة متابعيه بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عن حلوله ساعات قليلة.

دوت الخليج يرصد تهنئة أحمد السعدني لمتابعيه بعيد الأضحى.

أحمد السعدني ومنة شلبي

نشر السعدني صورة تجمعه بالفنانة منة شلبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من كواليس مسلسل بطلوع الروح وعلق عليها قائلًا: "عيد سعيد".

أبطال مسلسل بطلوع الروح مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

قصة مسلسل بطلوع الروح

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.

تصريحات أحمد السعدني في حبر سري

- في حاجات أنا عملتها غلط بسبب مراهقتي.. وبالنسبالي الأدوار مش بالكترة

- ندمت على دور الطلبية وكنت عايز أشتغل مع أبويا اكتر من كدة

-كله بالحب تجربة سيئة جدا.. واتعلمت منها اني متعاملش بحسن نية في أعمالي

- أنا مراهق أكتر من ولادي.. ومراهقتي ضيعت مني حاجات كتير

- أبويا أخد قرار إنه اكتفى، والسلام النفسي أحسن بكتير من الفلوس.

- عادل إمام لا يتهاون في حقه ولو الدور مكنش مناسب معايا كان رفض

- لو أبويا مكنش صلاح السعدني مكنتش اشتغلت ممثل

- منى زكي نجمة مصر الأولى.. وياسمين عبد العزيز الأنجح تجاريا في السينما وأحمد فلوكس ظالم نفسه

- اتضربت في الاستاد قبل كدة ووكنت مبروحش اللإمتحانات عشان الماتش

- حصل مشكلة بيني وبين ميدو ولحد دلوقتي مش بنتكلم.

- احنا مجتمع شرقي مبيفهمش الصداقة بين الراجل والانثى

- معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان