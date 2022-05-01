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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695215/3-أفلام-فقط-تتنافس-على-إيرادات-عيد-الفطر-بعد-سحب-أشباح-أوروبا

تستعد السينمات، لاستقبال الجمهور، بشأن أفلام عيد الفطر 2022، اعتبارًا من اليوم الأحد، حيث تضم الخريطة السينمائية 3 أفلام فقط، وذلك بعد تراجع بعض المُنتجين عن طرح أفلامهم مثل فيلمي «الفارس» و «أشباح أوربا».

وتشمل قائمة أفلام عيد الفطر 2022، 3 أفلام، وهم «واحد تاني»، للفنان أحمد حلمي ، و«العنكبوت» لـ أحمد السقا ومنى زكي ، و«زومبي» للفنان علي ربيع.

أفلام عيد الفطر المبارك 2022

ويرصد دوت الخليج، أبرز المعلومات عن أفلام عيد الفطر 2022، وهم كالتالي:

فيلم «واحد تاني»

فيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكشف الفيلم عن بعض المواقف الكوميدية التي ستعيشها الشخصيات في الفيلم، حيث ظهر ارتباك حلمي بعد تجربة اللبوسة المضيئة وحاول أن يخرجها بعد استخدامها، ولكن الطبيب- سيد رجب- يرفض الأمر ويخبره أنه مستحيل تماما.

وينطلق فيلم واحد تاني اليوم فى عدد من السينمات بالقاهرة بحفل التاسعة والنصف مساءًا، ومنها سينما جلاكسي المعادي، سينما جراند نايل تاور، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولدن ستارز، سينما فوكس مول مصر، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

فيلم العنكبوت

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

فيلم «زومبي»

فيلم زومبى تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بهاجر أحمد عاطفيًا، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع لأنه يعمل مطرب مهرجانات، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

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