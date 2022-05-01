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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695241/التضامن-حظر-استخدام-وسائل-الإعلام-والمنصات-الإلكترونية-في-جمع-التبرعات-إلا-بموافقتها

قالت وزارة التضامن الإجتماعي، إنه يحظر استخدام منصات التواصل الإعلامي في جمع التبرعات النقدية أو العينية إلا بعد موافقة الوزارة، في خلال ثلاثة أيام من التقدم للحصول على تصريح موثق محدد به الغرض من جمع التبرعات وأوجه صرفها.

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وأشارت إلى أنه يجب أن يتماشى تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات مع قواعد الحوكمة التي ترتأيها الوزارة في الحفاظ على المال العام وفي ترشيد وعدالة أوجه الصرف، مضيفةً بأنه من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.

التضامن: حظر استخدام وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية في جمع التبرعات إلا بموافقتها

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، وجوب التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

وجدير بالذكر أن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019،لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلةـ سواء من خلال الفيس بوك أو الانستجرام أو الواتس اب أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.