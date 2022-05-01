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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695240/إنشاء-غرفة-عمليات-مركزية-لمتابعة-عمل-المخابز-وصرف-السلع-التموينية-في-العيد

تابع الدكتور علي المصيلحي، زير التموين والتجارة الداخلية، من داخل ديوان عام الوزارة، خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة جهاتها التابعة ولا سيما (قطاع الرقابة والتوزيع، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) واستعداداتهم النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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وشدد المصيلحي على كافة معاونيه ومساعديه وقيادات الوزارة وجهاتها التابعة ووكلاء الوزارة بالمحافظات، أهمية وضرورة المتابعة الميدانية واللحظية لانتظام سير العمل بكافة المنشآت التموينية وتشمل (الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع الجملة، المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، بقالي التموين ...،) وتقديم خدماتها في صرف التموين والخبز للمواطنين كما هو معتاد.

إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمل المخابز وصرف السلع التموينية في العيد

وأشار المصيلحي الى انتظام صرف منظومة الخبز والسلع التموينية اليوم وفقاً للمتبع والذى يتزامن اليوم أول شهر مع وقفه عيد الفطر المبارك، وعيد العمال، كما وجه المصيلحي الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك، وتوفير القمح من جانب الصوامع للمطاحن وكذلك توفير الدقيق للمخابز لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة ضوابط الخطة الموضوعه لاستقبال عيد الفطر المبارك.