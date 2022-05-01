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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695224/اقترب-موعد-امتحانات-الدبلومات-الفنية-2022-الترم-الثاني

يتسأل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم عن موعد بدء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2021-2022، ويوجد العديد من الشعبات والأقسام فى الدبلومات الفنية وهم ( زراعى وصناعى وتجارى وفندقى)، ولذلك ننشر لكم قرارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يخص امتحانات الدبلومات الفنية 2022

دوت الخليج

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفى قد اعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة أقسامها، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 21 من شهر مايو الجارى، بينما سوف تبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 28 مايو الجارى وسوف تستمر الامتحانات حتى يوم 9 يونيو المقيل

وصرحت وزارة التربية والتعليم أن اجمالى عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سوف يخوضوا امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام حوالى 800 ألف طالب فى جميع الشعب المختلفة من تعليم زراعى أو تجارى أو صناعى أو فندقى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 سوف تجرى فى لجان مؤمنة ومجهزة، مؤكدة على تواجد كافة الاجراءات الاحترازية داخل اللجان حرصا وحفاظا على سلامة وصحة طلاب الدبلومات الفنية والمراقبين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على اهتمام الدولة الوزارة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، مؤكدا على سعى الدولة لتطوير التعليم الفنى فى مصر، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن فى مؤتمر صحفى له أن طلاب الصف الثالث الثانوى سوف يبدأو امتحانات المواد التى تضاف فى المجموع يوم 28 من شهر يونيو المقبل، بينما سوف يقوم طلاب الصف الثالث الثانوى بأجراء امتحانات المواد التى لا تضاف الى المجموع الكلى يومى 20 و21 من شهر يونيو المقبل.

رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط يقدر من خلاله طلاب الدبلومات الفنية الاطلاع على تفاصيل جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة أقسامها، ويمكن للطلاب الدخول على جداول الامتحانات من خلال الضغط عبر الرابط التالى