جانب من فعاليات جلسات الدوار بمحافظة الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:28 مساءً - فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسمي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى20 محافظة على مستوى الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاقصر جلسات دوار على التوازى ،

هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادىللمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .