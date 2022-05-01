الصحة تدعم منصاتها الموثقة بـ 2350 منشوراً توعوياً خلال شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:28 مساءً - «الصحة» تطلق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدعيم منصاتها الموثقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بـ 2350 منشوراً توعوياً، خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك تفعيلا لدور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشورات التوعوية جاءت بواقع 452 منشوراً على «فيسبوك»، و600 على «إنستجرام»، و583 على «لينكد إن» و583 على «تويتر»، و132 فيديو على «يوتيوب»، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

وأضاف «عبدالغفار» أن المحتوى التوعوي اشتمل على نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة»، مشيراً إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا».

وقال «عبدالغفار» إنه تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتمنيع، تم إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقي اللقاحات وخاصةً لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، استمرت في العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحاً وحتى 3 عصراً؛ للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن صفحات الوزارة قامت بإطلاق بث مباشر لعددٍ من المقاطع المصورة التي يقوم الأطباء المتخصصون خلالها بالرد على أسئلة المتابعين، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي شملت:

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك

http://www.facebook.com/egypt.mohp

صفحة متحدث وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوك

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes

قناة وزارة الصحة والسكان على يوتيوب

https://youtube.com/channel/UCzEGfjELHCOQxgPr0dll1pA

حساب وزارة الصحة والسكان على إنستجرام

http://www.instagram.com/mohpegypt/

حساب وزارة الصحة والسكان على لينكد إن

http://www.linkedin.com/company/mohpegypt/mycompany/