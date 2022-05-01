طفرة فى صناعة الدواجن بمصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد مصر، طفرة كبيرة فى صناعة الدواجن، بفضل جهود وزارة الزراعة، حيث بلغ إجمالى حجم إنتاج القطاع التجارى من الدواجن فى مصر، حوالى 1,4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفى حوالى 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالى 14 مليار من بيض المائدة.





وبلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن فى مصر حوالى 3 ملايين عامل، حيث يبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة حوالى 38 ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

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