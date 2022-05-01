السيسى يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وأعرب الرئيس السيسى - فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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