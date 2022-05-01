زراعة بنى سويف: نستحوذ على 40% من تصدير النباتات العطرية

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أن استراتيجية القطاع الزراعى تنبثق من خطة الدولة لتطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة المطلوبة للتصدير، وعلى رأسها النباتات العطرية والطبية، والتى تتميز بها بنى سويف على مستوى العالم.

وتابع وكيل وزارة الزراعة - خلال زيارته لمركز سمسطا - مراحل تجهيز وتجفيف نبات البقدونس والذى يتميز فيه مركز سمسطا بالميزة النسبية، والتنافسية، حيث تعرف على مشاكل المزارعين فى هذا المجال ومحاولة حلها وتوضيح لهم للوصول للتصدير العالمى لابد من إنتاج محصول بمواصفات قياسية.