قبل العيد.. تحذير عاجل من التضامن بشأن جمع التبرعات عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة التضامن الاجتماعى بكافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين فى جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، بالتقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعى مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التى يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.





وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية. ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، فإن أى شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأى وسيلة، سواء من خلال الفيس بوك أو الانستجرام أو الواتس آب أو من خلال أى منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعى أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التى يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر فى هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

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