«الصحة» تطلق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بمخاطر الفسيخ فى العيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تفعيلا لدور الوزارة فى إبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، ونشر الوعى بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقى اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنشورات التوعوية جاءت بواقع 452 منشوراً على «فيس بوك»، و600 على «إنستجرام»، و583 على «لينكد إن» و583 على «تويتر»، و132 فيديو على «يوتيوب»، استهدفت جميع المتابعين من جميع الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوى).

وأضاف «عبدالغفار» أن المحتوى التوعوى اشتمل على نصائح لاتباع نظام غذائى صحى، فى ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة»، مشيرا إلى أن الوزارة تتلقى كافة أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى الـ«سوشيال ميديا».

وقال «عبدالغفار» إنه تم إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك» إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال فى تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالتزامن مع الأسبوع العالمى للتمنيع، تم إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقى اللقاحات وخاصةً لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكدا أن مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا، استمرت فى العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحاً وحتى 3 عصراً؛ للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن صفحات الوزارة قامت بإطلاق بث مباشر لعددٍ من المقاطع المصورة التى يقوم الأطباء المتخصصون خلالها بالرد على أسئلة المتابعين، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أطلقت عدداً من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعى.