صحة شمال سيناء ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

وأشار وكيل الوزارة -فى بيان اليوم الأحد- إلى أنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض فى أقسام الاستقبال والطوارئ، وتم توفير أدوية الطوارئ والمحاليل الطبية وأكياس الدم وغيرها لمواجهة أية حالات طارئة قد تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد.
وأوضح أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى متخصصة فى جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة فى مختلف مستشفيات المحافظة، وسيتم الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية والمنفذ حاليا فى مستشفيى العريش العام وبئر العبد المركزى.
بدوره، أعلن مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء الدكتور محمود عامر، رفع حالة الطوارئ فى مرفق إسعاف شمال سيناء، مشيرا الى أنه سيتم توزيع عدد 75 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة لمواجهة أية طوارىء طوال أيام العيد.
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