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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695229/الأوقاف-تحدد-1243-مسجدا-و174-مصلى-سيدات-لأداء-صلاة-عيد-الفطر-الأقصر

كشفت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الاحد ، برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة الاستعداد الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.دوت الخليج وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، أنه قامت المديرية بإنهاء استعداداتها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2022م، بفتح عدد 1243 مسجد وعدد 174 مصلى سيدات، وذلك على مستوى محافظة الأقصر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر

وأوضح أنه تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة فى أطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع الالتزام التام بالضوابط والاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تحديد أسماء وأعداد المساجد

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه جار العمل على تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2022.