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ليلة فى حب اللواء المرحوم عبد الوهاب خليل بأطفيح..وتوزيع جوائز دهب على الفائزين بمسابقة رمضان «فيديو وصور»

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محمود فايد 0 تبليغ

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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695228/ليلة-فى-حب-اللواء-المرحوم-عبد-الوهاب-خليل-بأطفيحوتوزيع-جوائز-دهب-على-الفائزين-بمسابقة-رمضان-فيديو-وصور

شهد مركز ومدينة أصفيح ليلة فى حب اللواء المرحوم عبد الوهاب حسن خليل، وذلك بحفل ختام مسابقة شهر رمضان التى أقامها النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، تحت رعاية حزب مستقبل وطن، بمشاركة أبناء وأهالى ورموز وقيادات مركز أطفيح التنفيذية والشعبية.

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دوت الخليج

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مسابقة اللواء عبد الوهاب حسن خليل، تمت إقامتها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى للنائب عبد الوهاب خليل حيث على مدار 27يوما من شهر رمضان كان يتم طرح سؤال متنوع فى المجالات الدينية والعلمية والسياسية والشئون العامة والعالمية، ويتم إختيار الفائز عبر إقتراع على الهواء مباشرة ويتم بث الإقتراع على الهواء، وأعقب ذلك اقتراع على الـ27فائز لأختيار أول عشرة منهم حصلوا على جائزة ربع جنيه ذهبًا والـ17 الآخريين حصلوا على جوائز مادية.

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ليلة فى حب اللواء المرحوم عبد الوهاب خليل بأطفيح..وتوزيع جوائز دهب على الفائزين بمسابقة رمضان «فيديو وصور»

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المسابقة التى شهدت تفاعل كبير من مختلف قري مركز ومدينة أطفيح ووصل عددهم عبر الصفحة الرسمية لنحو 27 ألف متسابق وفاز منهم الـ27 صاحيها حاله من الحب والتقدير والترحم الواسع على اللواء المرحوم عبد الوهاب حسن خليل والذى أقيم حفل الختام بمركزه الخيرى بمدينة أطفيح حيث عبر الحضور عن ترحمه عليه وقراءة الفاتحة له والتأكيد على ماضيه الكبير فى خدمة عموم الناس وأطفيح بشكل خاص حيث تحدث رئيس مدينة أطفيح محمد ميدنة بأنه من خلال عمله تحدث معه العديد من زملاءه بأن جهود المرحوم عبد الوهاب خليل لم تكن داخل أطفيح فقط ولا محافظة الجيزة ولكنها امتدت لمحافظات أخرى.

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النائب عبد الوهاب خليل،نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  أكد على تقديره الكامل لحجم التفاعل الذى تم من جانب أبناء اطفيح مع المسابقة مؤكدا على أن هذا التفاعل رسالة بأن مواقع التواصل الإجتماعى من الممكن ان يتم استخدامها فى شيئ سيلم ويصب فى صالح المواطنين وليس استخدامها بشكل مستمر فى جو المشاحنات والتربص، مشيرا إلى أن هدفه من هذه المسابقة كان ذلك وتحقق على أرض الواقع.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل على أن التحديات كبيرة ولكن الإرادة أكبر فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدا على أنه بصحية النائب شحاتة أبو زيد يعملان من أجل إنهاء كافة مطالب المواطنين بجانب مبادرة حياة كريمة التى أصبح تنفيذها فى مركز أطفيح بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى مما سهل الأمور كثيرا لتحقيق مطالب المواطنين فى المركز، فيما تحدث أيضا النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، والذى حرص على الحضور أيضا مؤكدا على أن أن اللواء عبد الوهاب خليل "خيره سابق على المركز" متمنيا أن يكون انعقاد هذه المسابقة سنويا.

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كما تحدث أيضا نجل اللواء عبد الوهاب خليل، مصطفى عبد الوهاب وعدد من الرموز والقيادات التى حضرت بجانب عرض عدد من الفيديوهات الخاصة بتاريخ اللواء عبد الوهاب خليل وخدمته لمركز أطفيح، وأعقب ذلك الاقتراع على العشر الأوائل وتسليم الجوائز لهم بواقع ربع جنيه ذهب لكل فائز وسط فرحة عارمة من الأهالى والفائزين والحضور أيضا، متمنيا الحرص على عقد هذه المسابقة سنويا فى شهر رمضان.

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ليلة فى حب اللواء المرحوم عبد الوهاب خليل بأطفيح..وتوزيع جوائز دهب على الفائزين بمسابقة رمضان «فيديو وصور»

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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