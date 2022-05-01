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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695223/Etisalat-Misr- باقات-اتصالات-للتليفون-الأرضي-عروض-على-الراوتر

أعلنت شركة Etisalat Misr عن عروض على باقات اتصالات 2022 VDSL للتليفون الأرضي، خاصة أن باقات اتصالات للتليفون الأرضي أسعارها مخفضة وعروض على "الراوتر"، لذا يرصد دوت الخليجباقات اتصالات للتليفون الأرضي وحجم الجيجات عليه.

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