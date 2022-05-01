انت الان تتابع تفاصيل خبر رفع حالة الاستعداد بمستشفيات جامعة بنى سويف استعداداً لعيد الفطر المبارك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695222/رفع-حالة-الاستعداد-بمستشفيات-جامعة-بنى-سويف-استعدادا-لعيد-الفطر-المبارك

دوت الخليج

و أكد الدكتور منصور على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية

كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير

يشار الى ان رئيس الجامعة وجه باستمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير و داخل كل الأقسام على مدار الساعة، مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية مشدداً على ضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث إي ازمات خلال اجازة العيد.