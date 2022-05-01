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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695220/الثقافة-برنامج-إبداعى-ثرى-احتفالا-بعيد-الفطر-وانطلاق-مشروع-سينما-الشعب

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعى احتفالا بعيد الفطر المبارك والذي يشهد انطلاق مشروع سينما الشعب بالإضافة إلى العروض الحية على مسارح الدولة، واكدت أنه تم إعداد فعاليات متنوعة بجميع ربوع الوطن تشمل انشطة ثرية تهدف الى ابراز دور الفوى الناعمة فى تنمية الوعى وبناء المجتمع كما تؤكد على اهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك موجهة التهنئة لجموع الشعب المصرى بهذه المناسبة .

دوت الخليج

الهيئة العامة لقصور الثقافة

اعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجا ضخما يتصدره مشروع "سينما الشعب" والذى يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية، والمعرفية، والتوعوية للشباب وتعرض قبل الافلام الرئيسية وتنطلق اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك بالفيلم الوثائقي "التجلي" ومدته ٤ دقائق من إنتاج إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذى يدور حول منطقة جبل موسى ومدينة سانت كاترين ويتم تنفيذه في 5 مواقع قبل عرض فيلم "واحد تاني" للنجم أحمد حلمي وهى محافظة قنا 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء، مدينة السادات بمحافظة قنا 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء، شبين الكوم بمحافظة المنوفية 5 حفلات فى اوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء وخلال ايام عيد الفطر حفل منتصف الليل ، قصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الاسكندرية 4 حفلات فى أوقات 1 ظهرا، 3 عصرا وحفلى 6 و 9 مساء وحفل منتصف الليلي، مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة 3 حفلات فى اوقات 6 و 9 مساء وحفل منتصف الليل اعتبارا من منتصف ليل يوم الوقفة وخلال ايام العيد ويبلغ سعر التذكرة ٤٠ جنيها فقط. هذا الى جانب عروض مسرحية لفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات، ورش عمل فنية متنوعة ، وفعاليات موسيقية وغنائية بجميع المواقع التابعة .

دار الاوبرا المصرية

وخلال شهر مايو عقب اجازة عيد الفطر المبارك اعدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر مايو تستضيف خلاله فرقة باليه اساطير التانجو الارجنتينية التى تعد اكبر واهم الفرق المتخصصة فى العالم حيث تقدم خمسة ليالى بالقاهرة والاسكندرية ايام الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 17 ، 18 ، 19 ، 20 على المسرح الكبير ومساء الاحد 22 على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

كما يستمر البث المباشر لعروض اوبرا المتروبوليتان الامريكية الى المسرح الصغير حيث يتم نقل عرضين هما اوبرا توراندوت لبوتشينى فى السادسة والنصف مساء السبت 7 مايو واوبرا لوتشيا دى لامرمور لدونيزتى التى تعرض مساء السبت 21 مايو .

ويستمر اوركسترا السيمفونى فى تقديم المؤلفات الكلاسيكية العالمية حيث يشهد المسرح الكبير حفلا مساء السبت 7 مايو بعنوان مصر فى الموسيقى ويقوده المايسترو نادر عباسى ويشارك فيه المغنيين السوبرانو داليا فاروق ، الألتو أمينة خيرت ، التينور مصطفى مدحت ، الباص رضا الوكيل ويتضمن البرنامج عدد من االاعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة ، هذا الى جانب حفلين اخرين مساء يومى 21 و28 مايو .

ايضا تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة عرضى باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليالى متتالية تبدأ اعتبارا من الاثنين 9 وحتى الخميس 12 مايو على المسرح الكبير .

كما تقدم فرقة اوبرا القاهرة حفلى جالا مساء يومى 12 و13 على المسرح الصغير يضمان مجموعة من الاغانى العالمية الشهيرة .

وبالتعاون مع السفارات الاجنبية العاملة فى مصر يقدم الفريق الموسيقى النمساوى ثنائى اليادا حفلا على المسرح المكشوف مساء الاحد 15 مايو ، كما يقام فى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية حفلا لفن الفلامنكو الاسبانى بالاضافة الى احتفالية موسيقية كورية مساء الاثنين 30 مايو على المسرح الصغير .

تواصل فرق الموسيقى العربية القاء الضوء على كنوز الطرب حيث فرقة عبد الحليم نويرة حفلا على المسرح الكبير مساء الجمعة 13 مايو واخر مساء الخميس 26 مايو على مسرح الجمهورية ، ايضا تقدم الفرقه القومية العربية للموسيقى حفلا في مساء الاحد 22 مايو على مسرح النافورة ، كما يقام حفلان لاعمال الموسيقار محمد الموجي مساء الاحد 8 مايو على مسرح الجمهورية ومساء السبت 21 مايو على مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية ، وحفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدى مساء الاحد 29 مايو على مسرح الجمهورية ، وتقدم فرقه الانشاد الديني حفلين الاول مساء الجمعة 20 مايو على مسرح الجمهورية والثاني مساء الخميس 12 مايو على مسرح اوبرا دمنهور ، ويقام حفلا ضمن حلقات كلثوميات مساء الاحد 8 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية وحفلا من سلسلة وهابيات مساء السبت 21 مايو واخر لكورال اطفال الاوبرا مساء الجمعة 27 مايو ، وايضا حفلا مركز تنمية المواهب مساء الجمعة ٦ مايو على المسرح الكبير ، وتقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " مساء الخميس 5 مايو ومساء الخميس 19 مايو كما يحتضن مسرح النافورة مساء الجمعه 27 مايو حفلا بقيادة المايسترو سليم سحاب ، كما يقدم كورال اطفال اوبرا الاسكندرية حفلا مساء الاحد 29 مايو على مسرح سيد درويش .

ويواصل النشاط الفكرى والثقافى لقاءاته على المسرح الصغير يوم الاربعاء من كل اسبوع حيث تقام امسية شعرية مساء 11 مايو وندوة عامة مساء 18 مايو وصالون ثقافى مساء 25 مايو الى جانب فعالية لنادى السينما مساء الثلاثاء 31 مايو واخرى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية مساء الجمعة 27 مايو ، وصالون اوبرا دمنهور مساء الاثنين 23 مايو .

كما يقدم مركز تنمية المواهب 3 حفلات خلال الشهر وذلك مساء الجمعة 6 مايو على المسرح الكبير ومساء الخميس 12 مايو على المسرح المكشوف ومساء الاحد 15 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية . ايضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 15 ، 16 مايو على المسرح الكبير ، كما تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض شجر الدر مساء يومى 18 ، 19 مايو على مسرح الجمهورية هذا الى جانب مجموعة من الريسيتالات والعروض الموسيقية والغنائية العربية والغربية للفنانين الشباب والفرق الواعدة .

وتستقبل قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض الدكتور زكريا حافظ فى الفترة من 7- 12 مايو ، أيمن صلاح طاهر فى الفترة من 14 - 18 مايو ، إيمان على عفيفي فى الفترة من 19 - 24 مايو ، نصر عبد الجابر فى الفترة من 25 - 31 مايو ، اما قاعة زياد بكير يقام بها معارض خضر مصطفى من 9- 15 مايو ، دينا الشوني من 17 - 23 مایو ، داليا ناجح من 25 - 31 مايو .

البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار 9 عروض بالقاهرة والاسكندرية حيث تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرضها الكوميدى الغنائى الاستعراضى الجديد " كاندي كراش" ابتداء من أول أيام عيد الفطر حيث يقام حفلين يوميا في الثانية عشر ظهرا و الرابعة عصرا على مسرح الحديقة الدولية العرض من تأليف سعيد حجاج، اخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى و ألحان حازم الكفراوي، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن ، ويقدم المسرح الكوميدي اعتبارا من الثامنة مساء ثاني أيام عبد الفطر المبارك على المسرح العائم الكبير بالمنيل عرض حلم جميل بطولة سامح حسين، حنان عادل ، عزت زين ، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ،من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام، أما فرقة المسرح الحديث فتقدم عرض " حلاوة الحب" ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام التاسعة مساء ، بطولة حسام فياض، ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية أبو زيد، أشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، وفارس قناوى، ديكور هبة عبد الحميد، الحان مصطفى منصور، ‏توزيع محمد الكاشف ، ‏دراما حركية د. سالى أحمد، ‏إنشاد أدهم السعيد، مصطفي منصور، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم، وتستمر فرقة مسرح الطليعة في تقديم " خلطة شبرا " ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تمام السابعة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة بطولة علاء النقيب، أحمد عبد الجواد، محمد هاني محمود عبد الرازق ، الحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود ، ديكور و ملابس مي كمال، مادة فيلمية عبد الحميد السيد، تأليف و أشعار يسري حسان ، وإخراج محمد سليم ، وتعود فرقة مسرح الشباب لتقدم "أفراح القبة" و ذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد يسري، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبد القادر، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، باسم سليمان، مارتينا روؤف، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بينما تقدم على مسرح اوبرا ملك برمسيس عرض مش إلكترا في الثامنة مساء ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك بطولة نغم صالح ، مصطفى عبد الهادي ، محمد محسن، علاء هلال ، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر ، ديكور وملابس ملاك رفعت، تصميم إضاءة محمد الطليعة، اهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان، تأليف وإخراج محمد عبد المولى. و للأطفال ابتداء من ثاني أيام العيد تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس في السادسة و النصف مساء عرض فركش لما يكش موسيقى والحان فاروق الشرنوبي، ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، تأليف وإخراج شوقي حجاب، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " عفركوش" على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة مساء، العرض من بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي، مدثر ابراهيم، جويرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات اشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس ايمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، الحان ايهاب حمدي، تأليف عيسي جمال، اخراج عادل الكومي ، وبالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض " لسة فاكر" على مسرح ليسيه الحرية ابتداء من ثاني أيام العيد في الثامنة مساء، تأليف محمد مرسي، بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، اسلام صلاح، شريف غانم، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاته، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج أمل شتا، إخراج سامح الحضري . البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده العرض الغنائي الاستعراضي "زقاق المدق"عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ فى التاسعة مساء اعتبارا من اول ايام العيد على مسرح البالون رؤية درامية واشعار محمد الصواف، ومن إخراج الدكتور عادل عبده بطولة دنيا عبد العزيز ، بهاء ثروت ، مجدى فكرى ، بثينة رشوان، شمس ، احمد صادق ، كريم الحسينى ، , سيد جبر ، عبد الله سعد ، حسان العربى ، سيد عبد الرحمن ، مروة نصير ، مراد فكرى ، هانى عبدالهادى ، عصام مصطفى، احمد شومان ،محمد النوبى ، ابراهيم غنام، ، صابر عبدالله ، محمد زينهم، احمد مصطفى، عبدالرحمن عزت، ياسر ينى، زينة ، شيماء ، ديكور محمد الغرباوى ، الى جانب عرض عرائس الماريونيت علي بابا والأربعين حرامي فى الثامنة مساء بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة طوال أيام عيد الفطر المبارك من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة مدير عام الفرقة المخرج عبد المنعم محمد ويقدمه نجوم الفرقة، أشعار محمد الزناتي، الحان كريم صفوت، توزيع موسيقي محمد رؤوف، تصميم وتنفيذ محمد فوزي ، ديكور هند مصطفي، إعداد الفنان عبد المنعم محمد، والإخراج للفنان حسن الشريف ، كما يقدم السيرك القومي بالعجوزة اعتبارا من اول ايام عيد الفطر حفلين فى الخامسة والنصف والتاسعة مساء .

مركز الهناجر للفنون

يقدم مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مسرحية "أشباح الأوبرا " على مسرح الهناجر بداية من يوم الخميس الموافق 5 مايو، وهى نتاج ورشة الهناجر الأولى للممثل الشامل تحت إشراف مدير مسرح الهناجر شادى سرور تدريب كل من أحمد حمدى رؤوف (غناء) ، ضياء شفيق (استعراضات) ، مروة رضوان (تمثيل) والتى قامت بكتابة واخراج العرض مستلهمة رواية شبح الاوبرا ، الحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق ، موسيقي تصويرية كريم شهدي ، أشعار طارق علي ، أزياء مروة عودة ، إستعراضات ضياء شفيق ، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة.

المركز القومي لثقافة الطفل

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والتابع للمجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمي برنامج متميزا للاطفال بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بيدا من الخميس ٥ مايو ويتضمن عروضا فنية متعددة منها الساحر – الأراجوز – تنورة – عروض فريق الحديقة للفنون الشعبية – عروض فريق الحديقة لذوي الهمم ، عروض فرقة "كذا لون" للمسرح الأسود بالاضافة الى ورش العمل المتنوعة إلى جانب برنامج اون لاين عبر قناة المركز على اليوتيوب وصفحة الفيسبوك .