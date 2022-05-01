جانب من فعاليات برنامج الارشاد الاسري بمحافظة بنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:22 مساءً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد المجلس القوميللمرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية حملة توعوية ضمن برنامجالارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه ، وذلك بمحافظة بنى سويف في الفترة من ٢٤ الي ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ ، تضمنت الحملة ندوات / لقاءاتجماهيرية.

كما تضمنت ورش عمل حول منهج المشورة الاسرية والتنشئة المتوازنة لرائدات بمقر فرع المجلس بهدف تدريبهم مما يؤهلهم للمشاركة فيحملات التوعية الأسرية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف وبعض المؤسسات الأخرى ، ويقوم على تدريبهم مجموعة منالمدربين المعتمدين من المجلس القومي للمرأة والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الاطفال ومجموعةمن الشيوخ من المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف

تهدف هذه الحملات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها دينياً واجتماعياً ، كما تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرآة والعملعلى التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج او المتزوجين بالفعل ، حيث تناقش اساليب اختيار الشريك المناسب للحياةالزوجية الذي يعد ركيزة أساسية في بناء الأسرة السلمية والمستقرة التي هي وحدة بناء المجتمع .

كما تتضمن الحملات محاور مهمة منها صحة الأم والطفل والتغذية والرضاعة واساليب التربية السليمة والصحة النفسية للأبناء.