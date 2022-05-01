عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر على بعد 292 كم شمال رفح

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 292 كم شمال رفح فى تمام الساعة 11 ودقيقتين و7 ثوان صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.





وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان أصدره اليوم، إن الهزة وقعت على عمق 39ر5 كم، وعلى دائرة عرض 90ر33 درجة شمالا، وخط طول 39ر34 درجة شرقا. وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر فى الأرواح والمنشآت.​

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