الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - وقامت قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، برفع درجة الاستعداد القصوى، والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك.
وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.
كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.
كما أعدت وزارة الداخلية خطة انتشار أمنى مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين بالمتنزهات، الحدائق، دور السينما، والمسطح المائى لنهر النيل، مشددة على مواصلة الجهود؛ لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الفطر المبارك.
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