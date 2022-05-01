انت الان تتابع تفاصيل خبر بالاسماء.. تعرف على خريطة ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695218/بالاسماء-تعرف-على-خريطة-ساحات-صلاة-العيد-في-الإسماعيلية

كشفت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، عن السماح بإقامة صلاة العيد بعدد من المساجد والساحات وذلك بإجمالى ٧٤ ساحة مسجد، موزعين على إدارات الأوقاف في مدينة الإسماعيلية ومراكزها وتوابع المراكز.

وتضم إدارة أوقاف الإسماعيلية ١٣ مسجدا وساحة وهم: ساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائري، ساحة مسجد الصالحين بحي السلام، ساحة مسجد ام القرى بالشيخ زايد، ساحة مسجد الإسماعيلي المعروف مسجد المطافي، ساحة مسجد عثمان بن عفان، ساحة مسجد بدر، ساحة مسجد على بن أبى طالب، ساحة مسجد عمرو بن العاص، ساحة مسجد غريبة الحكر، ساحة المجمع الإسلامي بأبو عطوة، ساحة مسجد على عيد، ساحة مسجد الزغابة. دوت الخليج وتضم إدارة أوقاف القصاصين ١٣ ساحة ومسجد وهم ساحات مساجد ناصر، والنور حمادة، والرحمة، أبو بكر الصديق، النجح، الهوانية الكبرى، العمدة، خنيفر، الصفا، النور بالدواويس، ام عزام، الجبار، الفتح، الشنطى، أبو خليل، صبرى، شافعى، الخفيج، والرحمة بأم عزام.

في حين تشمل إدارة ابوصوير ١٢ مسجد وساحة تم تحديدهم لصلاة العيد وهي مساجد عمر بن الخطاب، مسجد التوفيق بالمستقبل، مسجدي الرحمن والرحمة بمنطقة العالي، الرحمة بشعيب والنور المحمدي بمدينة أبوصوير، ومسجد الرحمة بأبو خروع، والسلام بمنطقة السلام، والرحمة بأبو جريش، الرحمن بأبو شامية، ومسجد عمر بن عبدالعزيز، النور أبو هنوم.

مركز ومدينة فايد

و تضم إدارة أوقاف مركز ومدينة فايد ١٠ مسجدا وساحة لصلاة العيد وهي مساجد عمر بن الخطاب، ساحة مسجد المجمع الإسلامي بسرابيوم، مسجد أبو سلطان، مسجد الرحمن عواد سالم، مسجد بدر الضبعية، مسجد عين غصين المحطة، مسجد رياض الصالحين أبو عريفة، مسجد الرحمة المنشية بسرابيوم، مسجد مجد الإسلام الصلاح، مسجد القرية بسرابيوم، مسجد الرحمن الرحيم أبو عريضة.

٥ مساجد وساحات لأداء صلاة العيد

أما إدارة أوقاف القنطرة غرب فتشمل ٥ مساجد وساحات لأداء صلاة العيد وهي مساجد النور المساكن القنطرة، وابو بكر الصديق في منطقة المثلث، وعمر بن الخطاب، ساحة المسجد الكبير بالرياح، وساحة مسجد القرية بأبو خليفة.

أوقاف القنطرة شرق

كما تضم إدارة أوقاف القنطرة شرق ٦ مساجد وساحات تم تحديدها لأداء صلاة العيد وهي مساجد النصر الحديد، ساحة مسجد العادل، مسجد سيد المرسلين المدينة الجديدة، مسجد الخلفاء الراشدين المدينة الجديدة، مسجد الرحمن الكبير جلبانة، مسجد التقدم الكبير بقرية التقدم.