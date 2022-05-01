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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695216/محافظ-المنوفية-يوجه-باستمرار-إزالة-المخالفات-خلال-أجازة-عيد-الفطر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لمنظومة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

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كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة (360) متر عبارة عن صبة خرسانية محاطة بسور من البوص، كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم عن شن حملة إزالات مكبرة بنطاق المركز بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعدى بناحية البتانون على مساحة (230) متر وتم مصادرة معدات ومواد البناء.

حالة بناء مخالف بطريق معهد الكبد بجوار موقف بركة السبع

فيما قامت رئاسة حى غرب شبين الكوم بضبط حالة بناء مخالف بطريق معهد الكبد بجوار موقف بركة السبع وتم إيقاف أعمال البناء بالمبنى واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين، فضلا عن القيام بإزالة عدد من حالات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وأكدت رئيس حى غرب بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم تشديد الرقابة الميدانية بنطاق الحى لكشف أية حالة تعدى في المهد لإنفاذ القانون حيالها وعدم السماح للمتعدين باستكمال إجراءات البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية

وفى قويسنا، تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدى بقرى ابنهس وأشليم بمساحة إجمالية تقدر بـ (375) متر وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومركز شرطة قويسنا. وتواصل اللجان المشكلة بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية جهودها في المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الفطر لضبط المخالفين والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف بدون تهاون أو تقصير حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.