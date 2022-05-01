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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695214/النائبة-أمل-سلامة-تهنئ-الرئيس-السيسى-بعيد-الفطر-المبارك

بعثت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها.

دوت الخليج النائبة أمل سلامة تهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك وقالت النائبة أمل سلامة فى برقية التهنئة:" يشرفنى أن أتقدم إلى فخامتكم بأرق التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيد عليكم الأيام المباركة والأعياد بالخير والبركات، وأن تتواصل مسيرة البناء والتنمية، وأن تظل مصر دائما وأبدا واحة الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار". واختتمت النائبة أمل سلامة برقية التهنئة قائلة :" حفظكم الله وسدد خطاكم .. وكل عام وفخامتكم بخير وسعادة"

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