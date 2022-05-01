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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695211/النائب-خالد-مصطفى-مهنئا-السيسي-بعيد-الفطر-تحت-قيادتكم-بدأت-مصر-عهد-الأمن-والاستقرار- وبناء-الجمهورية-الجديدة

هنأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ, الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: تحت قيادتكم بدأت مصر عهدا جديدًا من الأمن والاستقرار والتطلع للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي وبناء الجمهورية الجديدة.، سائلا الله له الصحة والسعادة، والسلامة والأمن والاستقرار للبلاد.

دوت الخليج

النائب خالد مصطفى مهنئا السيسي بعيد الفطر: تحت قيادتكم بدأت مصر عهد الأمن والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة

وقال مصطفى، في برقية التهنئة للرئيس: خضتم معارك ضارية من أجل الوطن ضد التطرف والإرهاب، وتوليتم المسؤولية في وقت تموج فيه مصر بالفوضى. فتحملتم المشاق من أجل أن يسود الأمن والاستقرار في البلاد، ومن أجل وضع نهاية لعصابات إرهابية إجرامية روعت الأبرياء واغتالت الشهداء.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ وإذ نهنىء سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فإننا نهنىء أنفسنا ووطننا بوجودكم على رأس القيادة المصرية. تشقون الصعاب من أجل وطن مزدهر، وتمتلكون رؤية واضحة للمستقبل، سياسيا واقتصاديا علاوة على دوركم المشهود في استرداد مكانة مصر عربيًا وعالميا، وحضورها بقوة في مختلف الملفات وطنا قويا مهيبا تحت قيادتكم.

وأردف مصطفى نثمن على أيديكم سيادة الرئيس السيسي، ونؤيدكم ونقف وراءكم لاستكمال خطواتكم من أجل الوطن، وبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز أواصرها. بالأمن والسلام والاستقرار والقوة الشاملة اقتصاديًا وعسكريا والحفاظ على مستوى معيشة لائق ومرتفع لملايين المصريين.