انت الان تتابع تفاصيل خبر «مستقبل وطن» يفتتح «سوق الخير» ببولاق الدكرور برعاية النائب حسام المندوه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695210/مستقبل-وطن-يفتتح-سوق-الخير-ببولاق-الدكرور-برعاية-النائب-حسام-المندوه

أعلن النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن دائرة بولاق الدكرور، عن بدء العمل بمنفذ "سوق الخير" الذي يقيمه في شارع الملكة أمام برج الضمراني ببولاق الدكرور بأسعار مخفضة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يفتتح سوق الخير ببولاق الدكرور

شهدت بولاق الدكرور افتتاح "سوق الخير" تحت رعاية النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، وذلك تعزيزًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، وتحت اشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام المندوه، فكرة إنشاء السوق نبعت من مبادرة “ كلنا واحد ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار والتي يتبناها حزب مستقبل وطن في كل مكان ولذلك تم الإعداد والتجهيز لهذا السوق منذ شهر تقريبًا برعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف المهندس عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

وكشف "عضو مجلس النواب"، أن سوق الخير يقدم لأهالي بولاق الدكرور الخضراوات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسلع التموينية والغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة للأسرة في بولاق الدكرور، وذلك في محاولة للتخفيف عن الأهالي والتيسير عليهم في هذا الشهر الكريم وقبل قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن جميع الأسعار الموجودة في السوق أقل من الأسعار الموجودة في الخارج ولذلك تهدف هذه المبادرة على مواجهة جشع التجار ومحاربة الغلاء.

وقام وفد من أمانة حزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور بقيادة الدكتور حمدي هريدي، بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية لسوق الخير، برفقة مع النائب الدكتور حسام المندوه بشارع الملكة، بحضور إبراهيم شنودة عضو هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ووائل صلاح أمين تنظيم الحزب ببولاق الدكرور وحسام الشامي أمين العضوية وأحمد نوفل أمين الشئون البرلمانية ومحمد حموده أمين شئون الصحة وعدد من أمناء الوحدات الحزبية لحزب مستقبل وطن ببولاق الدكرور.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ الفاعليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".