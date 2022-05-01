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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695209/الزمالك-يعلن-التعاقد-مع-شادي-خليل-لتدعيم-فريق-اليد

أعلن نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع شادي خليل لاعب سبورتنج السكندري على سبيل الإعارة لتدعيم فريق اليد بالنادي استعدادا لخوض منافسات بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية والمقرر إقامتهما في الفترة من 8 إلى 20 مايو الجاري بالنيجر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية وانهى كل الإجراءات لإتمام التعاقد معه.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

حقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.