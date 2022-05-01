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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695207/جولة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-في-كفر-الزيات-وبسيون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مركزي بسيون وكفر الزيات وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث وجه المحافظ رئيس مدينة كفر الزيات بفض سوق عشوائي بميدان المحطة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطهير الميدان عقب تنظيفه ورفع كافة المخلفات وتشجير وتقليم الأشجار لحين البدء في تطوير الميدان وتوسعته عقب عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج و تابع محافظ الغربية أعمال الرصف في المدينة حيث تابع أعمال رصف طريق بسيون- كفر الزيات بطول 2000 متر إلى جانب تفقد طريق الشركات بطول 1100 متر وبإجمالي تكلفة 4 مليون و 300 ألف بدايةً من شارع الجيش وحتى مدخل قرية بنوفر والذي سيساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات، حيث سيتم دخول سيارات النقل الثقيل إلى داخل المصانع دون الحاجة إلى المرور بقلب المدينة. تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة كفر الزيات رافق المحافظ خلال جولته اللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة كفر الزيات واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون.

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