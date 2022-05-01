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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695206/محمد-رشاد-مهنئا-الرئيس-السيسي-بالعيد-نجحتم-في-مكافحة-الإرهاب-وتبنون-الجمهورية-الجديدة

أعرب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات الطيبة بعيد فطر مبارك على القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وجموع المصريين والأمتين العربية والإسلامية.

دوت الخليج

محمد رشاد مهنئا الرئيس السيسي بالعيد: نجحتم في مكافحة الإرهاب وتبنون الجمهورية الجديدة

وتوجه عثمان، في بيان صحفي له اليوم، بالشكر للقيادة المصرية، بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، قائلا: فرق كبير بين ما كان في الماضي قبل ثمان سنوات، وما تنعم به مصر اليوم من أمن واستقرار، ونمو وتطلع للمستقبل بمشاريع عملاقة ومكانة قوية رائدة عربيًا وإقليميا، والفضل لكم سيادة الرئيس لرؤيتكم الوطنية المخلصة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: مهما عدد ملايين المصريين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ويراها الجميع، فإن القضاء على شوكة الإرهاب واقتلاع جذور التطرف هو أحد أفضل الإنجازات، علاوة على تخطيط الرئيس للمستقبل بتشييد "جمهورية جديدة".

وأكد نائب الاسكندرية، أن الجمهورية الجديدة عمادها الحوار مع كافة القوى السياسية وتعزيز الديمقراطية والقضاء على الفساد وسيادة القانون والعدل، وبناء مشاريع تستوعب الآمال في الحاضر والمستقبل، وهو ما لم يتخيل الجميع فعله وتحقيقه خلال أقل من عقد من الزمان وسط تحديات وصعاب هائلة، مردفا: عيد سعيد مبارك سيادة الرئيس ودامت قيادتكم المخلصة للوطن.