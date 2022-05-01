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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695203/توفيق-عبد-الحميد-يتراجع-عن-قرار-اعتزاله-التمثيل-بتحقيق-هذا-الشرط

دوت الخليج يرصد شروط توفيق عبد الحميد للرجوع عن قرار الاعتزال.

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "كل عيد وانتم بخير وفى صحة وستر وراحة بال تكتمل اليوم حلقات يوتيرن اجتهدت فى حدود المتاح وأرجو أن أكون قد اصبت وانا على قناعة بأن فى الإمكان افضل دائما".

وأضاف: "قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون اولا بتحسن حالتى الصحية اما ما يتعلق باخطاء الغير فقد تعلمت وهى قابلة للنقاش ولكن ليس فى العلن فنحن اشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق.. اعتذر عن اى حوارات او مداخلات او مقابلات وأرجو احترام رغبتى وكل عام وانتم بخير حب الناس واحترامهم وسام على صدرى وتاج فوق راسى ماحييت وتبقى مصر دائما حبى الاول والاخير".

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال الفن

وكان أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل «يوتيرن» وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا"، وتابع، "قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام".

وأكد أن ريهام حجاج ليس لها علاقة بهذا القرار، فكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

وتابع: "توضيح هام، لم تحدث اى مشاكل بينى وبين ريهام حجاج او اى حد من فريق العمل وعلاقتى والحمد لله بالجميع طيبة وقرارى بالاعتزال سببه حالتى الصحية.

توفيق عبد الحميد في مسلسل يوتيرن

وعاد الممثل توفيق عبدالحميد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «يوتيرن» بعد غياب 12 عاماً، من خلال دور طبيب، حيث يقوم بدور والد ريهام حجاج، ويقدم الدور نموذجاً للعلاقة بين الأب وابنته، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، فضلاً عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية، والمسلسل إنتاج جمال العدل وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته صفاء الطوخي وعبير صبري، وعماد رشاد، ونورهان. وأضاف: وجدت في العمل ما كنت أبحث عنه طوال الفترة الماضية، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، جيد ودور مهم ومؤثر.

وكان آخر عمل فني للفنان الكبير توفيق عبدالحميد قبل ابتعاده في سنة 2010، وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، وبعدها لم يقدم أعمالاً أخرى، حيث قرر النجم أن يحجب ضوءه، سواء بإرادته أو لظروف أخرى، ولكن لا تزال أعماله راسخة في أذهان جمهور أبرزها، عزيز المصري في «حديث الصباح والمساء»، والدكتور رياض في «أين قلبي»، وكمال أبو العزم «في حضرة المتهم أبي»، وحسن عوف في «كفر عسكر»، وغيرها عشرات الأدوار.