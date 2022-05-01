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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695208/تعرف-على-موعد-امتحانات-الثانوية-العامة-2022-المواد-االغير-مضافة-للمجموع

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن جدول ومواعيد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لهذا العام ،وتتمثل المواد الغير مضافة للمجموع فى مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاحصاء والاقتصاد، ولذلك سوف ننشر لكم قرارت وزير التربية والتعليم طارق شوقى بشأن المواد الغير مضافة للمجموع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 المواد الغير مضافة للمجموع

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقى كان قد أعلن أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو المقبل، وأعلن طارق شوقى عن جدول امتحانات المواد الغير مضافة، حيث سوف يبدأ الطلاب بأمتحانى التربية الوطنية والدينية يوم 20 يونيو.

الثانوية العامة 2022

وسوق يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء امتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء يوم الثلاثاء 21 يونيو، وكان وزير التربية والتعليم كان أكد على أن امتحانات المواد الغير مضافة سوف تجرى فى لجان مؤمنة وبها كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين.

وأعلن الدكتور طارق شوقى أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع سوف تجرى بنظام البابل شيت وسوف تكون الامتحانات ورقية، مؤكدا على أن الأسئلة فى امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع سوف تكون اختيار من المتعدد فقط.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 المواد المضافة للمجموع

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن فى مؤتمر صحفى له أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام للمواد التى تضاف للمجموع سوف تبدأ يوم 26 يونيو المقبل، مصرحا أن أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوى سوف تكون عبارة عن اختيار من المتعدد فقط وسوف يكون نظام تصحيح الامتحانات الكترونيا بالكامل.

وصرح وزير التربية والتعليم فى هذا المؤتمر أن امتحانات الصف الثالث الثانوى 2022 سوف تكون ورقية وسوف تكون الاجابة بنظام البابل شيت، مشددا على أنه غير مسموح لطلاب الصف الثالث الثانوى دخول لجنة الامتحانات بالكتب أو التابلت.

واوضح أنه سوف يتم توزيع ورقة مفاهيم على طلاب الصف الثالث الثانوى مع كل مادة من المواد التى تضاف للمجموع، مؤكدا على أن هذه الورقة سوف تتضمن كل ما يحتاجه الطالب.