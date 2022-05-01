عاجل.. السيدة انتصار السيسى: عمال مصر هم ثروتنا الحقيقية

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم. وتابعت، أن عمال مصر هم ثروتنا الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل وواقع أفضل، فعلى مدى السنوات الأخيرة ضرب المصريون المثل فى إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة والكرامة.. كل عام وأنتم بخير.

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