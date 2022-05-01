الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحى فى عيد الفطر

وقال السبكى إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والبالغ عددها 17 مستشفى، إضافة إلى تشغيل الطوارئ بـ 116 مركزا ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين.
وأضاف، أن الخطة تضمنت مراجعة توافر التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وفصائل الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات التابعة للهيئة، مؤكدًا توافر أرصدة كافية، مع الاطمئنان على المخزون الاستراتيجى لها.
وتابع أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف للتواصل معهما فى حالة وجود إبلاغ عن حالة طوارئ أو حوداث، إضافة إلى دعم المستشفيات بفرق الانتشار الطبى السريع للتأمين الطبى والتدخل للدعم الطارئ عند وقوع أى أزمات أو حوادث كبرى.
وأكد انعقاد غرف إدارات الأزمات والرصد على مدار الساعة بكافة الفروع التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل سالفة الذِكر، بممثلين عن إدارات (الرعاية الصحية والعلاجية، الطوارئ، مكافحة العدوى، التمريض، الصيدلة، رضاء المنتفعين)، إضافة إلى ممثلين عن إدارات (النظم والمعلومات والتحول الرقمى، الجودة، الموارد البشرية، الإدارة الهندسية، السلامة والصحة المهنية، إدارة الإمداد، الأسنان، الشئون الإدارية)، وكذلك مدراء الفروع ونوابهم بالمحافظات.
ولفت السبكى، إلى انعقاد غرف الأزمات والرصد مع تفعيل نظام الإبلاغ الآلى بالغرف من خلال استخدام منظومة التكامل المدعومة من الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والمجهزة بأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه من ضمن محاور الخطة، انتظام صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات مستحقى الصرف طوال أيام إجازات العيد، إضافة إلى تكثيف الندوات التوعوية للمواطنين وتقديم رسائل التوعية والتثقيف الصحى للمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مع استمرارية التواصل عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وأهمية تناول الأغذية الصحية، علاوة على التشديد بتكثيف المتابعة والمرور الميدانى على كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على مدار الساعة.
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