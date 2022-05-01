محافظ المنيا: حياة كريمة جسدت اهتمام الدولة بالصعيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وقد تجسد ذلك فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تحظى محافظة المنيا بتطوير192 قرية و757 تابعا فى 5 مراكز ادارية كما تم إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية بإجمالى 102 قرية.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال استقبال المحافظ أسامة القاضى وفد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا وتوابعها للتهنئة بعيد الفطر المبارك . وقال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطنى المصرى، مضيفا "أن الأعياد لنا جميعاً كمصريين فمنذ أيام قليلة كنا نحتفل بعيد القيامة المجيد واليوم نستقبل التهانى بعيد الفطر المبارك فمصر ستظل نسيجا واحدا"، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية من كل مكروه وسوء. من جانبه أعرب الوفد الذى ضم الدياكون مقار وجمال حلمى والمهندس عونى مهنى نيابة عن نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، عن أمنياتهم بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، مشيدين بالجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة فى حل ومواجهة العديد من المشكلات والاهتمام بكافة الملفات.

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