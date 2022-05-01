خالد عبد العال يتفقد مواقف الأقاليم للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب 

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمواقف الأقاليم شملت موقف أقاليم المرج للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب، وعدم استغلال العيد فى رفعها على المواطنين، خاصة وأن مواقف الأقاليم تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة من المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة العيد بمحافظاتهم.





وأكد محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف المتابعة الدورية على المواقف، مع إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير لحماية المواطنين من الاستغلال.

وطالب محافظ القاهرة، الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية على جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب من قبل بعض السائقين.

واستفسر محافظ القاهرة من عدد من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها ومدى إلتزام السائقين بخط السير، مطالبًا بتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن السائق المخالف يدفع غرامة فورية تتراوح قيمتها من 300 إلى 1000 جنيه، وإيقاف السيارة من أسبوع لشهر، مشيرا إلى أنه يحق لكل مواطن الشكوى فى إدارة الموقف أو السيرفيس والموجودة بكل موقف ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و144 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.