وأكد محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف المتابعة الدورية على المواقف، مع إلزام سائقى سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير لحماية المواطنين من الاستغلال.
وطالب محافظ القاهرة، الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية على جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المحددة لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب من قبل بعض السائقين.
واستفسر محافظ القاهرة من عدد من الركاب عن قيمة الأجرة التى يتم تحصيلها ومدى إلتزام السائقين بخط السير، مطالبًا بتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
وأكد محافظ القاهرة أن السائق المخالف يدفع غرامة فورية تتراوح قيمتها من 300 إلى 1000 جنيه، وإيقاف السيارة من أسبوع لشهر، مشيرا إلى أنه يحق لكل مواطن الشكوى فى إدارة الموقف أو السيرفيس والموجودة بكل موقف ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و144 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبد العال يتفقد مواقف الأقاليم للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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