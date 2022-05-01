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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695205/مستقبل-وطن-يحتفل-بعيد-الفطر-بتوزيع-هدية-الرئيس-على-أطفال-6-أكتوبر

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر بقدوم عيد الفطر المبارك، وقامت بتوزيع هدية الرئيس على أطفال المدينة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يحتفل بعيد الفطر بتوزيع «هدية الرئيس» على أطفال 6 أكتوبر

وتحت إشراف المهندس إيهاب الهادي، أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، تم اليوم توزيع هدايا الرئيس تهنئة للأطفال بمناسية قرب قدوم عيد الفطر المبارك وذلك تحت رعاية الوحدات الحزبية بحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن،لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق وتنظيم المبادرات والفاعليات المجتمعية في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مستقبل وطن يواصل توزيع «هدية الرئيس» بقرى أبو النمرس

واصلت أمانة الحزب بمركز أبو النمرس توزيع هدية الرئيس على أهالي قرى المركز، تحت رعاية أمانة الوحدة الحزبية “بزاوية أبو مسلم” برئاسة سلامة رواج، والتي تتضمن كراتين شهر رمضان المبارك علي الأهالي دعمًا من الحزب للأسر داخل زاوية أبو مسلم، وكذلك قامت أمانة الوحدة الحزبية بترسا برئاسة رجب نصار بتوزيع هديه الرئيس والتي تتضمن كراتين شهر رمضان المبارك علي الأهالي دعمًا من الحزب للأسر داخل قرية ترسا، وذلك بجهود حسن العفش أمين التنظيم بالمركز.

وقال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، إن تلك الجهود تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الاعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".