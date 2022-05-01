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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695201/برعاية-مستقبل-وطن-حفل-أسطوري-بأوسيم-لتكريم-حفظة-القرآن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يقيم حفل أسطوري بأوسيم لتكريم حفظة القرآن

وقام حزب مستقبل وطن أمانة مركز أوسيم برئاسة أحمد أسعد أمين الحزب حفلًا أسطوريًا على مستوى بلاد المركز لتكريم حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور ومشاركة النائب محمود الصعيدي والنائب أسامة الأشمونى عضوا مجلس النواب والعديد من قيادات الحزب بمحافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والسياسية على مستوي المركز.

وقال أحمد أسعد، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم، خلال الاحتفالية، إن إهتمام الحزب بتنظيم هذه الاحتفالية يؤكد على إكرام أهل القرآن وأن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهل القرآن وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم تأكيدًا لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله.

وأكد "أسعد"، أن توزيع الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم تتمثل في ريادة مصر لخدمة القرآن الكريم في كل العصور، والريادة في إنشاء إذاعة القرآن الكريم، التى قامت علي قراء مصر الكبار أصحاب الحناجر الذهبية، موضحًا أن رعاية الدولة المصرية تتجسد في هذه المسابقة لتشجيع حفظة القرآن، مؤكدا أن حافظ القرآن لا يمكن أن يكون متطرفا أو متعصبا بل وسطيا معتدلا، لأن القرآن يحمل معانى الوسطية والتسامح وقبول الآخر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات والمسابقات التي تحظي باهتمام الشعب المصري.