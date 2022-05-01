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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695199/النائب-محمد-زين-الدين-يطالب-بتغذية-ماكينات-الصرف-الآلي-بالأموال-خلال-إجازة-العيد

مشددا على عمل صيانة دورية لمنع التكدس والزحام

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بتغذية ماكينات الATM بالأموال الكافية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

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وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن جميع ماكينات الصرف الآلي لكل البنوك تشهد حاليا زحاما شديدا بسبب توقف العمل في القطاع المصرفي لمدة تتجاوز الأسبوع بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الفطر.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاهتمام بصيانة الماكينات ومتابعة السيستم، نظرا لأن هناك شكاوى كثيرة بوجود ماكينات خارج الخدمة، وبعضها دائم الأعطال، بما يؤثر في حصول المواطنين على الأموال اللازمة من حساباتهم.

وأشار زين الدين، إلى أن الأعطال المتكررة تتسبب في حالة من الزحام حول ماكينات الصرف الآلي، الأمر الذي يتطلب بوجود صيانة دورية.

النائب محمد زين الدين يطالب بتغذية ماكينات الصرف الآلي بالأموال خلال إجازة العيد

وتابع النائب: للأسف حالات الزحام ينتج عنها مشاجرات بين المواطنين وبعضهم، وأحيانا مع موظفي أمن البنوك، الأمر الذى يتطلب سرعة التدخل لتوفير الأموال بالماكينات وسرعة صيانتها.

ولفت زين الدين، إلى أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحويل المرتبات والمعاشات عبر ماكينات الصرف الآلي، يتطلب إتاحتها بشكل مستمر ودون تعطيل لضمان نجاح المنظومة.