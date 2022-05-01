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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695198/تحرك-برلمانى-جديد-بشأن- الالتهاب-الكبدي-غير-معلوم-المصدر-بعد-ظهوره-في-١٢-دولة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى القائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة الالتهاب الكبدي غير معلوم المصدر بعد ظهوره في 12 دولة.

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وأشار "محسب"، في السؤال الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الصحة، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخرا ، إنه تم رصد 74 حالة التهاب كبدى مجهول المصدر، فى كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى رصد 3 حالات فى أسبانيا، موضحة أن جميع الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 13 عاما، ويصاحب المرض أعراض تتمثل فى ارتفاع ملحوظ فى انزيمات الكبد والصفراء والاسهال والقىء والألم فى البطن وتم استبعاد الاصابة بأنواع الفيروسات A-B-C-E-D.

وقال عضو مجلس النواب، إن اتساع انتشار المرض ليصل إلى 12 دولة، يثير مخاوف حول أسبابه، وكيفية انتشاره ، والإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهته حال اتسعت دائرة انتشاره، مطالبا بضرورة وجود تحرك سريع في إطار خطة الترصد الوبائي التي تتبعها الدولة المصرية، لمتابعة أي تطورات متعلقة بالوضع الوبائي العالمي، وذلك ضمانا لتحقيق الوقاية لأبنائنا الأطفال.

تحرك برلمانى جديد بشأن الالتهاب الكبدي غير معلوم المصدر بعد ظهوره في ١٢ دولة

وشدد "محسب" على أهمية توسيع دائرة البحث والرصد من خلال إعلام كافة المديريات و المستشفيات بهذا بالمستجدات، ليكونوا على أهبة الاستعداد لأي حالات طارئة حال ظهورها في مصر لا قدر الله.