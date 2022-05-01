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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695197/صحة-الدقهلية-استمرار-الحملات-التفتيشية-على-منافذ-تقديم-المواد-الغذائية-بالمحافظة

واصلت ادارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، المرور والتفتيش علي عدد من المطاعم ومصانع الكحك ومخابز الحلوى ومحلات الفسيخ والاسماك المملحة للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية السليمة في أماكن تدوال الأغذية .

وشملت الحملات التفتيشية المرور علي 175 منشأة غذائية تبين ان منها 51 منشأة تدار بدون ترخيص وكذا 6 منشآت تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة وبها خطر داهم من استمرار التشغيل واستوجبت الغلق و 3 منشآت تدار بدون ترخيص وبها خطر داهم وعلي الفور تم إبلاغ الجهات المعنية لاستصدار قرار بغلقها.

شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية

كما تم تحرير 160 محضر تشمل محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية و محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وتم اعدام كمية كبيرة من الاطعمة الفاسدة و الغير صالحة للاستهلاك الادمي لتغير خواصها الطبيعيه باجمالى وزن 2274 كجم مواد غذائية متنوعة و95 لتر عصائر والبان وزيوت غير صالحة

كما تم سحب عدد 537 عينة ارسلت للمعامل المشتركة لفحصها وبيان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي

إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة وبناء علي توجهات واستعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الفطر المبارك وبتوجهات محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار بتكثيف الحملات والتشديد علي المتابعة المستمرة علي منافذ وتداول تقديم الأغذية للمواطنين في عيد الفطر المبارك