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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695194/الرئيس-السيسى-يوجه-بضرورة-وضع-إطار-داعم-لتمكين-المرأة-فى-سوق-العمل

أكد الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الأحد أثناء احتفالية عيد العمال، على أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادى فى البلاد ويعمل على زيادة الدخل القومى ويضاعف معدلات التنمية.

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الرئيس السيسى يوجه بضرورة وضع اطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل

واضاف أن الدولة المصرية قامت بالعديد من الاصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، قائلا ولقد وجهت بضرورة وضع اطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها فى أماكن العمل.

كلمة الرئيس السيسى لعمال مصر الكرام

ووجه الرئيس السيسى الشكر لعمال مصر الكرام، قائلا أنتم الركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسى للبقاء والاستمرار وقوته الدفاعة نحو النمو والازدهار.

وتابع الرئيس السيسى للعمال " أعملوا وأحسنوا العمل وسوف تجدونى دائما بجانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لكافة حقوقكم، قائلا أهنئكم جميعا بعيدكم اليوم.

احتفالية عيد العمال اليوم الأحد

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى كان قد ألقى صباح اليوم الأحد كلمة بمناسبة عيد العمال، موجها الشكر لعمال مصر الكرام الذين حققوا تقدما كبيرا فى بناء الجمهورية الجديدة، ومشددا على أن بالعمل تبنى الأمم وتصنع الحضارات.