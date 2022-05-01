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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695192/تعرف-على-غيابات-الزمالك-عن-مواجهة-إيسترن-كومباني-فى-الدوري

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الزمالك عن مواجهة إيسترن كومباني

فيما استبعاد كل من محمد عبد الشافى ، وعبد الله جمعة، ويوسف أوباما للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وعودة محمود علاء بعد انتهاء الإيقاف.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام- حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – طارق حامد – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – سيد عبد الله نيمار.

الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

حقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.